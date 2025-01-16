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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую мелодраму, продолжение истории про медвежонка Паддингтона, несколько ужастиков и фильмы с Николь Кидман и Сильвестром Сталлоне.

1
«Кош дегим келбейт» (мелодрама)

Это история о любви и борьбе, где судьба ставит главных героев перед непреодолимыми преградами. Смогут ли они сохранить свои чувства?

2
«Приключения Паддингтона 3» (комедия)

Паддингтон, ставший полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу.

3
«Большой пернатый побег» (мультфильм)

Артур мечтает стать модным стилистом, но пока работает доставщиком. Когда миру грозит опасность, ему поручают доставить самый важный груз — волшебные золотые яйца. И все бы ничего, только по дороге из них начинают вылупляться очень разные и беспокойные птенцы. Артуру придется научиться заботиться о малышах, обрести друзей, стать героем и спасти этот мир.

4
«Плохая девочка» (триллер)

Роми, глава крупной компании, привыкшая управлять людьми, становится игрушкой молодого интерна Сэмюэла. Правила просты: она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих.

5
«Присутствие» (ужасы)

Ребекка, Крис и их дети Тайлер и Хлоя — обычная семья, справляющаяся со своими трудностями. Вскоре после переезда в новый дом все они начинают ощущать присутствие потустороннего.

6
«Тогда. Сейчас. Потом» (драма)

Типичная американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни и здесь же грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.

7
«Вульфмен» (ужасы)

Предстоящий художественный фильм режиссера Ли Уоннелла. Главные роли исполняют Кристофер Эбботт и Джулия Гарнер.

8
«Парфенопа» (драма)

1950 год, в дом богатой неаполитанской семьи прямиком из Версаля доставили шикарную карету-кровать для младенца, который вот-вот родится прямо в водах Тирренского моря. На свет появилась девочка, и ее назвали Парфенопой. Идеальная во всем девушка жила на полную катушку. Блестящую жизнь любимицы судьбы омрачило лишь одно событие — суицид брата Рафаэля, затухшего в лучах яркой Парфенопы.

9
«Клаустрофобы: Хижина в лесу» (ужасы)

Остро нуждаясь в деньгах, Алин напрашивается к двум приятелям пойти с ними на ограбление богатой семьи. Пока семейство предположительно в отъезде, ребята ночью забираются в их дом в лесу и в подвале находят несколько трупов и еле живую связанную девушку. Пытаясь вытащить пленницу, они обнаруживают, что выходы из дома замурованы.

10
«Аларум» (боевик)

Джо и Лора, два бывших секретных агента ЦРУ, проводят романтический отпуск на острове, где они становятся свидетелями авиакатастрофы. Среди обломков оказывается флешка с секретной информацией, забрав которую пара моментально становится целью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента Честера, который должен во что бы то ни стало убить предателей.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316893/
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