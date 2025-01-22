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Общество

В Кыргызстане могут появиться еще две платные дороги

Объездные дороги в Оше и Ноокате могут стать платными. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Бекназар Базаралиев.

Чиновник напомнил, что по линии Минтранса платных дорог нет.

«Как вы знаете, единственная платная дорога в Кыргызстане находится вокруг города Узгена. Ее протяженность 14 километров. Она полностью достроена, сдана в эксплуатацию и работает. Есть еще  несколько проектов платных дорог, например объездные дороги городов Оша и Нооката», — рассказал Бекназар Базаралиев.

Напомним, платную дорогу вокруг Узгена открыли в декабре 2024 года. Проезд по ней легковых авто стоит 200 сомов. Для грузовых автомобилей предусмотрены разные тарифы. Например, проезд двухосных грузовиков без прицепа обойдется в 350 сомов, а для многотоннажных автомобилей — 700 сомов. Собранные средства направят на содержание дороги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317532/
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