​​Число жертв пожара в турецком отеле возросло до 76. В стране объявлен траур

​​Число жертв пожара в турецком отеле возросло до 76. Уже идентифицированы тела 52 человек. Об этом пишет DW со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая. Ранее сообщалось о 66 погибших и 51 пострадавшем.

Возгорание в 12-этажном отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая началось в ночь на 21 января. Некоторые постояльцы после начала пожара выпрыгивали из окон гостиницы — погибли не менее двух человек. Другие пытались спуститься на землю по связанным простыням и одеялам. Проведение спасательных работ осложняло местоположение отеля на склоне горы, а пожар локализовали лишь через 10 часов после его начала. В тушении пожара участвовали более 200 спасателей.

Глава провинции Болу Абдулазиз Айдын заявил, что причина пожара пока не установлена. По его словам, возгорание началось на этаже, где расположен ресторан. На момент происшествия в отеле находились 234 гостя. Сколько находилось в отеле персонала, не уточняется.

Начато расследование причин трагедии. Уже задержаны девять человек, в том числе владелец отеля. В чем их обвиняют, пока не известно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем национального траура.

По данным МИД КР, среди погибших и пострадавших во время пожара граждан Кыргызской Республики нет.

Накануне президент Садыр Жапаров направил телеграмму c соболезнованиями Реджепу Тайипу Эрдогану.