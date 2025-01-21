Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией в Болу

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму c соболезнованиями лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате пожара в гостинице в провинции Болу.

«С глубокой печалью воспринял новость о гибели людей в результате пожара в гостинице в провинции Болу Турецкой Республики. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!» — говорится в телеграмме.

Отметим, сегодня во время возгорания в горнолыжном отеле «Карталкая» в Турции, по предварительным данным, погибло 10 человек и 32 пострадали.