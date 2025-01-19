В Бишкеке прошла акция «Блокадный хлеб». Организатором выступило движение «Волонтеры Победы в Кыргызстане». Об этом сообщается в Telegram-канале Россотрудничества.

Акцию посвятили памяти снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В ней также принял участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

«Волонтеры Победы» передали кусочки хлеба, символизирующие блокадный хлеб, Эдилю Байсалову, руководителям Бишкека, Министерства обороны, Епископу Бишкекскому и Кыргызстанскому Савватию и другим участникам мероприятий, которые проводит Кыргызское общество блокадников Ленинграда», — отмечено в сообщении.

Акция «Блокадный хлеб» проходит и в Оше, Джалал-Абаде, Кара-Балте, Чолпон-Ате, Канте, селах Ленинское, Жаны-Жер и Панфиловское.

Главный символ акции — кусочек хлеба весом 125 граммов. Именно такой была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда. Блокадный хлеб стал символом трагедии и вместе с тем героизма жителей осажденного города на Неве.