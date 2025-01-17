Для строительства ГЭС и водохранилища в Таласском районе трансформировали земли

Для строительства ГЭС и водохранилища в Таласском районе трансформировали более 43 гектаров земли. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, 43,15 гектара переведены из категории «земли запаса» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения». Земли расположены на территории айыльных аймаков Шумкар-Уя и Чон-Алыш.

Для возведения водохранилища на территории Шумкар-Уя выделено 1,65 гектара земли, а для строительства местной гидроэлектростанции — 2,6 гектара, участки для установки водопроводных труб составили 1,3 гектара.

В Чон-Алыше 3,7 гектара определены для водохранилища, а 31,8 гектара — для прокладки труб.

Органам местной власти поручено внести изменения в земельную документацию, обеспечить целевое использование участков, а также разработать градостроительные документы и предусмотреть меры по сейсмической защите территории.