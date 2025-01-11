Граф Монте-Кристо, Харли Квинн и фантастика. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (13-19 января) сразу несколько премьер. Французско-итальянский проект экранизирует бессмертный роман Александра Дюмы «Граф Монте-Кристо». К нему у критиков особо пристальное внимание. Стартует второй сезон ставшего популярным фантастического сериала «Разделение». Есть и предложения анимационных сериалов, так же предназначенных для подростков.

1 «Граф Монте-Кристо», приключения, первый сезон (13 января)

Сериал по роману Александра Дюмы расскажет историю Эдмона Дантеса, будущее которого выглядит радужно: он только что стал капитаном корабля и готовится жениться на любви всей своей жизни, красавице Мерседес. Однако Эдмон не подозревает, что у него есть враги, которые из зависти собираются устроить против него заговор. Эдмона несправедливо обвиняют в бонапартизме и отправляют в тюрьму замка Иф без суда и следствия. После десяти лет в заключении Эдмон внезапно встречает другого заключенного — аббата Фариа, который много лет рыл тоннель для побега, но по ошибке попал в камеру Дантеса. Новый товарищ рассказывает Эдмону о сокровищах за пределами замка. Дантес совершает побег. Теперь он загадочный граф Монте-Кристо, который намерен отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

2 «Разделение», фантастика, второй сезон (17 января)

Марк — заурядный офисный планктон, чьи рабочие будни состоят из нулей, единиц и пары простых чисел. Каждый день он приходит в знакомый футуристичный офис, садится за компьютер и кликает на цифры: непонятно для чего, зачем и во благо чьих интересов. Не задается Марк и кучей других вопросов — например, кто ждет его дома, где живет и чем занимается в свободное время. Дело в том, что мужчина стал участником эксперимента «Разделение», и теперь его рабочий и повседневный быт не соприкасается друг с другом. Стоит ему выйти из здания Lumen Industries, как воспоминания о минувших нескольких часах исчезнут. То же происходит и по прибытии в офис — Марк забывает о проблемах на личном фронте, родных, долгах по дому и прочих мелочах, мешающих винтику в налаженном капиталистическом механизме.

3 «Аллегория», боевик, второй сезон (15 января)

Фото из интернета. Главные герои сериала «Аллегория»

Звездному полицейскому-новичку (Супиндер Врайх) приходится столкнуться с ограничениями системы правосудия, когда она борется за оправдание своего отца-политика (Стивен Лобо) и служит своему многонациональному родному городу Суррею.

4 «Харли Квинн», мультфильм, пятый сезон (16 января)

Уникальный персонаж из комиксов DC получил собственный мультсериал. Харли Квинн впервые появилась не на страницах комиксов, а сразу в мультсериале «Бэтмен» в 1992 году. Позже ее перенесли в комиксы и эксплуатировали во многих экранизациях как простого помощника Джокера. И только фильм «Отряд самоубийц» 2016-го и Марго Робби, создавшая новый образ Харли Квинн, заставили DC сделать переоценку этого персонажа. На волне успеха и признания зрителей появляется мультсериал, в котором Квинзель доказывает: она не просто подружка Джокера.

5 «Ронин», боевик, первый сезон (13 января)

Главный герой сериала Иван Доронин — один из лучших бойцов спецназа СОБР. Узнав о смерти бывшей жены, он вынужден ненадолго оставить службу и уехать в родные края. Там у Доронина остался маленький сын, с которым он последние годы почти не общался, лишь исправно платил алименты. Однако обстоятельства вынуждают Ивана задержаться на родине, где его ждет немало испытаний: стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, самому раскрыть запутанные преступления, позаботившись о спокойствии обитателей этих краев, и вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы.

6 «Охотники за призраком», мистика, первый сезон (17 января)

Сериал расскажет историю 12-летнего Жени Кирсанова, которому помогают двое охотников за призраками: бывший следователь Максим и его странный немой напарник, который сам напоминает маньяка. Втроем им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла мать Жени, и найти беспощадного призрака-убийцу, способного вселяться в тела своих жертв. «Охотники за призраком» — это история о том, что противостоять абсолютному злу способны даже те, кто совсем не похож на типичных супергероев.

7 «Кастлвания: Ноктюрн», мультфильм, второй сезон (17 января)

Во втором сезоне продолжается история, которая началась в период революции, охватившей Францию. В центре событий оказывается Рихтер Бельмонт, который готов на все, чтобы сохранить фамильное наследие и предотвратить приход к власти беспощадного и властолюбивого монстра. Однако сделать это будет не так-то просто. Бельмонт вынужден столкнуться с огромным количеством опасностей и испытаний на своем пути. Напомним, в предыдущем сезоне действие происходит в 1792 году. Во Франции аристократия заключила договор с лидером вампиров, который хочет поглотить солнце и получить полную власть над всеми людьми.

8 «Целую, Китти», комедия, второй сезон (16 января)

Комедийно-драматический сериал о девочке-подростке, которая ведет блог об отношениях. Китти Сонг Кови в шутку называет себя свахой, ведь она дает девчонкам по всему миру полезные советы, которые помогают им найти свою любовь. Она уверена, что знает об отношениях абсолютно все. Но, когда дело доходит до ее собственной личной жизни, Китти вдруг понимает, что любовь — это гораздо более сложная штука, чем она могла себе представить. В погоне за своим счастьем она отправляется на другой континент.

Какие премьеры и продолжения старых сериалов вышли на этой неделе (6-12 января), можно посмотреть здесь.