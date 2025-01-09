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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, два ужастика, а также российскую комедию.

1
«Марска учкан кыргыздар» (фантастика)

В маленьком кыргызском ауле живет учитель астрономии Жылдызбек. Весь его мир вращается вокруг звезд и мечты полететь на Марс на самодельной ракете, которую он назвал «Айдай» в честь своей возлюбленной. Но его стремление к космосу — это не просто мечта детства. Жылдызбек хочет отправиться на Марс, чтобы спасти человечество от огромной кометы, которая стремительно приближается к Земле.

2
«Качкын» (драма)

Аза и Самат, два наркоторговца, прокладывающие тайные маршруты в горах Центральной Азии, натыкаются на Назик, молодую девушку, бежавшую из рабства. Когда Назик попадает в плен к местному преступнику и ей грозит мрачное возвращение в неволю, Аза решает спасти ее, чего бы это ни стоило.

3
«Заклятие. Новое поколение» (ужасы)

В надежде понять, что случилось с ее пропавшей матерью, Софи решается провести спиритический сеанс. Явившийся ей призрак матери подсказывает, что разгадку ее трагической смерти надо искать в закрытой школе для девочек, где она работала. Девушка отправляется в интернат и обнаруживает, что в этом заклятом месте не только пропадают люди, но и обитают призраки.

4
«Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден» (ужасы)

После трагической гибели мужа Со-хи переезжает в особняк «Спринг Гарден», который хранит память о ее супруге. Женщина обнаруживает в доме фотографию незнакомки и решает ее найти. Но все, кто знал таинственную девушку, начинают умирать при загадочных обстоятельствах. Полиция подозревает Со-хи, а та, в свою очередь, понемногу приоткрывает завесу окружающей дом тайны.

5
«Охота на воров 2: Пантера» (боевик)

Большой Ник возвращается на охоту. В этот раз его цель находится в Европе: Донни теперь крутится в коварном и непредсказуемом мире воров и драгоценностей, а также связан со знаменитой мафией «Пантера», с которой планирует грандиозное ограбление крупнейшей в мире алмазной биржи.

6
«Постучись в мою Тверь» (комедия)

Городская фифа Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей, известный своим скверным характером, не желает его отдавать, несмотря на все ее уловки. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни.

7
«Мегаполис» (драма)

В американском городе Новый Рим архитектор Цезарь Катилина — умеющий останавливать время лауреат Нобелевской премии и глава дизайнерского бюро — проектирует идеальный мегаполис будущего, где все будут счастливы. Построить его он планирует с помощью им самим же изобретенного волшебного материала мегалон. Против такого подхода и самого Цезаря активно выступает мэр Цицерон, зато мэрская дочь Джулия сначала увлекается проектами Катилины, а потом и им самим.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316228/
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