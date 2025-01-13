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Общество

Из-за порыва на теплосети временно некоторые дома остались без тепла

Из-за порыва на тепловых сетях по улице 7 Апреля южнее улицы Медерова временно приостановлена подача тепла в некоторые дома. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, без отопления остаются дома по следующим адресам:

  • улица 7 Апреля, жилые дома № 3/3, 139 (Альфа), 3, 3/2;
  • улица Шоокум, дом № 84/1, а также дома, расположенные напротив микрорайона «Кок-Жар».

В мэрии напомнили, что аварийные службы МП «Бишкектеплосеть» незамедлительно приступили к локализации и устранению повреждения. Теплоснабжение по данным адресам ориентировочно будут подключены до утра.

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МП «Бишкектеплосеть» просит отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее сотрудники МП «Бишкектеплосеть» локализовали порыв трубы на улице 7 Апреля и определяют место и характер повреждения. Участок дороги от улицы 7 Апреля и южнее улицы Медерова в связи с земляными работами будет частично перекрыт. Мэрия просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316645/
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