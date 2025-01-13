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Общество

Лопнула труба на улице 7 Апреля в Бишкеке. Прорыв локализован

Сотрудники МП «Бишкектеплосеть» локализовали порыв трубы на улице 7 Апреля и определяют место и характер повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, подачу отопления и горячее водоснабжение начали восстанавливать.

«Трубы на этом участке установлены в 1974 году, они отработали свой нормативный срок службы. Менять их будут в ближайшие годы», — пояснили 24.kg в мэрии столицы.

Участок дороги от улицы 7 Апреля и южнее улицы Медерова в связи с земляными работами будет частично перекрыт. Мэрия просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям.

Муниципальное предприятие делает все возможное для скорейшего восстановления нормального функционирования теплоснабжения южной части города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316636/
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