Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 января. Столица вырвалась в пятерку лидеров

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 4-м месте. Первые две строчки столица уступила Дели (Индия), Алматы (Казахстан) и Дакка (Бангладеш).

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 179 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «опасные для здоровья» районы столицы: