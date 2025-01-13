Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 января. Столица вырвалась в пятерку лидеров

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 4-м месте. Первые две строчки столица уступила Дели (Индия), Алматы (Казахстан) и Дакка (Бангладеш).
Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 179 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.
Самые «опасные для здоровья» районы столицы:
- микрорайон «Джал» — 281;
- бульвар Эркиндик — 279;
- жилмассив «Бакай-Ата» — 237.
Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Отметим, в Минприроды по-прежнему считают, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Напомним, что 11 января Бишкек вырвался в тройку лидеров.