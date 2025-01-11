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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 11 января. Столица вырвалась в тройку лидеров

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 3-м месте. Первые две строчки столица уступила Дели (Индия) и Каиру (Египет).
 
Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 198 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.
 

Самые «опасные для здоровья» районы столицы:

  • микрорайон «Джал» — 349;

  • жилмассив «Ынтымак» — 245;

  • бульвар Эркиндик — 243.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Отметим, в Минприроды по-прежнему считают, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316512/
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