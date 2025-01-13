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Общество

Истязание Асель Ногойбаевой. Пострадавшая сообщает о восстановлении внешности

Пострадавшая от рук мужа Асель Ногойбаева рассказала в соцсетях о результатах операций на ее уши и нос в Москве.

«Внешность потихоньку начала восстанавливаться. Благодарна нашим и московским врачам», — написала она.

По словам женщины, 17 января состоится третья операция.

из Instagram
Фото из Instagram

Напомним, 20 сентября 2023 года 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело. Уголовное дело возбудили по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Задержан 39-летний бывший супруг. 26 января 2024-го Сокулукский районный суд приговорил Азамата Эстебесова к 20 годам лишения свободы. По решению суда обвиняемый должен выплатить Асель Ногойбаевой 2 миллиона сомов, еще 80 тысяч — государству в качестве штрафа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316562/
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Истязание Асель Ногойбаевой. Пострадавшая сообщает о восстановлении внешности