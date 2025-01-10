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Общество

ГИК продаст конфискованные квартиры, но дороже, чем в программах госипотеки

Заместитель председателя правления ГИК Нурадил Баясов сообщил, что с января 2025 года начнется реализация порядка 80 конфискованных квартир, которые находятся на балансе Госагентства по управлению госимуществом (ГАУГИ).

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Сейчас ведется работа по оценке балансовой и рыночной стоимости каждого объекта. Реализация квартир будет осуществляться по программе долгосрочной аренды: первоначальный взнос составит 50 процентов, а ставка — 8 процентов годовых на срок до 15 лет. Цены на квартиры будут выше, чем в программах по госипотеке.

Строительством объектов занимается «Кыргызстройсервис» — дочерняя компания управделами президента КР. При этом ГИК отвечает за контроль качества и сдачу объектов, чтобы обеспечить соответствие всем нормам и стандартам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316420/
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