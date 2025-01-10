15:29
USD 87.00
EUR 89.68
RUB 0.84
Общество

2024 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

2024 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает европейская Служба по контролю за изменением климата «Коперник».

ВВС
Фото ВВС

Уточняется, что в прошлом году средняя глобальная температура впервые повысилась более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными показателями за 1850–1900 годы.

По итогам 2023 года температура выросла на 1,48 градуса. Таким образом последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений.

По мнению экспертов, прошлогоднее повышение температуры обусловлено человеческой деятельностью, а также дополнительным вкладом естественных погодных условий, таких как Эль-Ниньо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316400/
просмотров: 373
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 января: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 января: ночью будет холодно
В Бишкеке будет солнечно. Прогноз погоды на 9-12 января
В Кыргызстане разработали закон о климатической деятельности
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: ожидается снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 января: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: снег
В Бишкеке будет холодно. Прогноз погоды на 6-8 января
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 января: ожидается снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 января: осадки не ожидаются
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их&nbsp;отрабатывать Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать
Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии
Бизнес
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
10 января, пятница
15:21
Родственники заключенных заявили об избиениях в колонии № 27. В СИН опровергают Родственники заключенных заявили об избиениях в колонии...
15:12
Взрыв снаряда в Арка-2. Замминистра здравоохранения навестил пострадавшую
15:06
Китай вводит новые правила для защиты бизнеса от чиновничьих проверок
15:01
Почему не дозвониться в аварийные службы Бишкека? Как мы проверяли и что узнали
14:52
В Нижнем Новгороде определились с датой открытия офиса почетного консула КР