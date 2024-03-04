Феномен Эль-Ниньо. Климатологи предсказывают рекордную жару в 2024 году

В нескольких районах земного шара, вероятно, будет наблюдаться рекордная жара до июня 2024 года в результате продолжающегося явления Эль-Ниньо. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Климатологи смоделировали влияние Эль-Ниньо 2023-2024 годов на региональные изменения средних температур приземного воздуха в текущий год по сравнению со средним значением за 1951-1980 годы. При умеренном сценарии Эль-Ниньо в Бенгальском заливе и на Филиппинах предсказывают рекордную среднюю температуру приземного воздуха за этот период.

При условии сильного Эль-Ниньо будут наблюдать рекордные средние температуры приземного воздуха в Карибском море, Южно-Китайском море, а также в районах Амазонки и Аляски. Авторы предупреждают, что рекордные средние температуры, скорее всего, поставят под угрозу нынешнюю способность регионов справляться с последствиями избыточной жары.

Эль-Ниньо (El Nino) — это загадочный климатический феномен, который набирает силу с начала лета 2023-го. Его суть в том, что раз в несколько лет поверхность воды в экваториальной части Тихого океана становится на 2-3 градуса теплее, чем обычно. От этого меняются атмосферное давление, влажность, циркуляция воздуха, а вместе с ними и погода начинает чудить по всему миру — на многие районы земного шара накатывают волны чудовищной жары, которая может длиться месяцами.