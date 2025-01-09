В Бишкеке пропал шестилетний мальчик: мать просит о помощи

Сегодня, 9 января, в Бишкеке у здания Госрегистра на проспекте Ч. Айтматова неизвестная женщина увела шестилетнего мальчика. Мать ребенка обратилась к общественности с просьбой помочь в поиске.

По ее данным, ребенок пропал в период около 18:00. Мальчик еще не разговаривает. На момент пропажи он был одет в синюю куртку с красным капюшоном.

УВД Ленинского района сообщило, что факт зарегистрирован. Сейчас ведутся поиски ребенка.