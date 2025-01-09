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Общество

В Бишкеке пропал шестилетний мальчик: мать просит о помощи

Сегодня, 9 января, в Бишкеке у здания Госрегистра на проспекте Ч. Айтматова неизвестная женщина увела шестилетнего мальчика. Мать ребенка обратилась к общественности с просьбой помочь в поиске.

По ее данным, ребенок пропал в период около 18:00. Мальчик еще не разговаривает. На момент пропажи он был одет в синюю куртку с красным капюшоном.

УВД Ленинского района сообщило, что факт зарегистрирован. Сейчас ведутся поиски ребенка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 0707 96 21 04.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316328/
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