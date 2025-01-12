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Общество

Осень в Кегети и Тамчи. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы побываем в прошлом, вспомним осень, заглянем в несколько ущелий и на юг страны.

Сначала встретим рассвет вместе с Аликом Машанло в пригороде Бишкека — селе Восток.

Алика Машанло
Фото Алика Машанло. Рассвет, село Восток

Теперь отправимся немного дальше по Чуйской области и в осень. Именно в это время Надежда Хабичевская сделала фотографии во время путешествия в Кегетинское ущелье.

Заглянем теперь в Чон-Кемин. Фотографии, сделанные там, в редакцию прислали из Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Теперь перебираемся на Иссык-Куль. Фото в октябрьском селе Тамчи в прошлом году сделал Айбек Султанов.

Айбека Султанова
Фото Айбека Султанова. Тамчи, октябрь 2024 года

Отправляемся в Нарынскую область. Там в ноябре побывал один из наших постоянных авторов Илья Шипулин.

Завершим наше путешествие на юге республики — в Арсланбобе. Фотографию там сделал Алмаз Таштемир уулу (страничка автора в Instagram — Jeep_travel_osh).

Алмаза Таштемир уулу
Фото Алмаза Таштемир уулу. Зимний Арсланбоб

Надеемся, работы наших авторов вас не разочаровали. А если возникло желание присоединиться к ним, став одним из создателей рубрики, то сделать это просто.

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Зимние Арсланбоб и закат в Кара-Балте. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316278/
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