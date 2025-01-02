Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.
С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, продолжение «Елок», а также две сказки.
Айзада, молодая келинка, мечтает о романтической поездке с мужем, Даниелем, в Дубай. Однако ее планы рушат строгая кайнене, которая заявляет, что хочет присоединиться к ним, но отправиться в Стамбул. Даниель, как всегда, встает на сторону матери, что вызывает недовольство Айзады.
Судьбы многих людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами.
Финист Ясный Сокол — самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин.
В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.
История о преследуемой призраками девушке и влюбленном в нее вампире.