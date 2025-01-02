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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, продолжение «Елок», а также две сказки.

1
«Каражаным» (комедия)

Айзада, молодая келинка, мечтает о романтической поездке с мужем, Даниелем, в Дубай. Однако ее планы рушат строгая кайнене, которая заявляет, что хочет присоединиться к ним, но отправиться в Стамбул. Даниель, как всегда, встает на сторону матери, что вызывает недовольство Айзады.

1
«Елки 11» (комедия)

Судьбы многих людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами.

3
«Финист. Первый богатырь» (фэнтези)

Финист Ясный Сокол — самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин.

4
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (фэнтези)

В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

5
«Носферату» (ужасы)

История о преследуемой призраками девушке и влюбленном в нее вампире.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315844/
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