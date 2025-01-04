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Общество

Продолжение «Новичка», аниме и комедии. Что посмотреть на следующей неделе

Пока в новом году нас премьерами не особо радуют. На следующей неделе (6-12 января) можно выделить из нового только один сериал — об освоении американского Дикого Запада. Остальные — очередные сезоны различных детективов, комедий, ситкомов и аниме. Один из наиболее известных — «Новичок», который выходит уже седьмой год подряд.

1
«Первозданная Америка», боевик, первый сезон (9 января)

Приключенческий боевик о зарождении американского Запада. Новый материк — это новый мир, новые законы, новые народы и страны. И, конечно, в первую очередь это новая война: за место под солнцем, за продолжение рода, за свою веру и правду, за выживание и власть. Каждый, кто хочет ступить на «ничью» землю, должен принести жертву. А какой она будет, решит судьба... или другие смельчаки, оказавшиеся быстрее и сильнее. Необузданная и непокоренная пустыня ждет героев.

2
«Новичок», детектив, седьмой сезон (7 января)

Продолжается история начинающего полицейского по имени Джон Нолан, который живет в небольшом провинциальном городке. Жизнь главного героя изменилась после того, как он решил осуществить давнюю мечту и вступить в ряды сотрудников правоохранительных органов Лос-Анджелеса. Возрастного мужчину встретили с ожидаемым скептицизмом, но жизненный опыт, упрямый характер и самоирония дали Джону Нолану преимущество.

3
«Ужастики», комедия, второй сезон (10 января)

В начале 1993 года подросток Гарольд Биддл (Бен Кокелл) погибает в подвале дома при весьма загадочных обстоятельствах. В наше время группа подростков решает устроить в этом доме вечеринку на Хэллоуин, которая и приводит к столкновению с древними темными силами. В нового хозяина жилплощади и по совместительству учителя английского в местной школе (Джастин Лонг) вселяется дух погибшего подростка, который, по всей видимости, задумал собственный план мести. По мотивам серии книг «Ужастики» Р.Л. Стайна (1992-1997).

4
«Альфа-самцы», комедия, четвертый сезон (10 января)

Педро, Луис, Рауль и Санти — четыре приятеля, каждый из которых старается свыкнуться с современными реалиями. В новом мире женщины увлекаются феминизмом, считают, что могут обойтись без мужчин, и без стеснения демонстрируют представителям сильного пола свою независимость и самодостаточность. Героям ничего не остается, как свыкнуться с тем, что такова жизнь. Каждый делает это в своей неуклюжей манере. И каждый чувствует себя немного потерянным...

5
«Сын Критча», комедия, четвертый сезон (7 января) 

История 11-летнего Марка (Бенджамин Эван Эйнсуорт), внутри себя гораздо более старшего, который использует юмор, чтобы завоевать друзей и наладить контакт с людьми в своем ограниченном мире.

6
«Уилл Трент», детектив, третий сезон (7 января) 

В центре событий оказывается специальный агент по имени Уилл Трент. У него была весьма непростая судьба. Биологические родители оставили Уилла в младенческом возрасте. Герой пережил непростое детство в переполненной системе приемных семейств Атланты. Уилл вырос и принял решение посвятить свою жизнь тому, чтобы никто не испытал тех же тягот и лишений. Он отправился служить в правоохранительные органы и быстро добился самого высокого уровня раскрываемости.

7
«Мой счастливый брак», аниме, второй сезон (6 января)

В центре событий оказывается молодая девушка по имени Мие Саймори, чью жизнь трудно назвать успешной. С самого начала фортуна не баловала Мие: она появилась на свет в семье, где никто никого не любил. Да и талантом девушка не отличалась. И это в семье, члены которой обладают сверхъестественными способностями. После появления в доме мачехи и ее талантливой дочери Кае из Мие сделали простую обслугу. На протяжении долгих лет над Мие издевались, и она превратилась в забитую девушку...

8
«Дикие карты», драма, второй сезон (8 января)

Главные герои — энергичная аферистка и опытный детектив, которого временно отстранили от должности. Однако им представился уникальный шанс искупить свои грехи и вместе раскрыть преступление. Для этого людям из параллельных миров предстоит объединиться и придумать способ, как ужиться и продуктивно работать вместе, используя свои удивительные навыки. Это окажется задачей не из простых. Однако результат превзойдет самые смелые ожидания...

9
«Монолог фармацевта», аниме, третий сезон (10 января)

В восточной части страны правит император, чьи жены и прислуга живут в большом дворе, получившем название хугун — задний двор. Маомао, скромная девушка, которая воспитывалась в маленьком городке отцом-фармацевтом, никогда не предполагала, что может оказаться рядом с правителем. Но однажды ее продали в рабство. Несмотря на заурядную внешность, Маомао отличается острым умом и много знает о медицине. Однако пока она не спешит раскрывать свою тайну другим обитателям двора.

10
«Мы — Апшоу», комедия, шестой сезон (9 января)

Действие разворачивается на Среднем Западе, в штате Индиана. В центре событий оказывается обычная афроамериканская супружеская пара Апшоу, которая занимается воспитанием четверых детей. Он работает автомехаником, а она сотрудник местного госпиталя. Денег Бенни и Реджины часто не хватает. Кроме того, в их семье нередко возникают конфликты по бытовым вопросам. Но в конце концов искренне любящие друг друга Бенни и Реджина пытаются достичь взаимопонимания.

Какие премьеры и продолжения старых сериалов вышли на этой неделе (30 декабря — 5 января), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315119/
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