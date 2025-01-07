Пропавший в Мексике кыргызстанец вышел на связь из Канкуна

Пропавший в Мексике кыргызстанец Жаныбек Жакыпов вышел на связь из Канкуна. Об этом в Facebook сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова.

«Живой! И это самое главное. В течение полугода он работал в трех проектах и оплачивал лечение мамы. Весть о ее тяжелом состоянии плачевно сказалась на его здоровье. Жаныбек сообщил о потере сознания и помощи добрых людей. Сейчас он еще слабо чувствует себя, но в ближайшее время вылетает в Кыргызстан», — написала Ассоль Молдокматова и поблагодарила всех, кто помогал в поисках молодого человека.

В поисках также приняли участие родственники Жаныбека, его брат Каныбек Жакыпов, активистка Люба и волонтер И., пожелавший остаться анонимным, который ежедневно проверял госучреждения, больницы и другие места в Канкуне.

Ассоль также упомянула: «Светлая память его матери Бегайым Досоевой». Из этого можно предположить, что мать Жакыпова скончалась.

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Напомним, 36-летний Жаныбек Жакыпов 29 декабря вылетел из США в мексиканский город Канкун. Оттуда он планировал направиться в другой мексиканский город для дальнейшего перелета в Бишкек, чтобы увидеть свою тяжело больную мать. Последний раз его видели 30 декабря, после чего связь с ним была утрачена. Сообщалось, что ранее он страдал от обмороков. Жаныбек Жакыпов последние 12 лет проживал в США.

4 января Министерство иностранных дел КР распространило сообщение о предпринимаемых мерах по поиску пропавшего гражданина КР.



