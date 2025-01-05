В МИД рассказали, как ведется поиск без вести пропавшего гражданина КР в Мексике

Министерство иностранных дел КР 4 января сообщило о мерах, предпринимаемых для поиска пропавшего без вести гражданина Кыргызстана Ж.Ж. в Мексике.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках работы по защите прав и интересов граждан КР за рубежом, дипломатические представительства Кыргызстана в США при поддержке посольства Мексики в США, а также посольств России и Казахстана в Мексике ведут оперативные мероприятия по поиску. В уполномоченные органы Мексики направлены запросы с просьбой оказать содействие в розыске гражданина КР.

По данным МИД, пропавший гражданин находился в мексиканском городе Канкун и планировал вылететь в Кыргызстан.

«Загранучреждения КР в США продолжают необходимые мероприятия по поиску и находятся на связи с родственниками пропавшего гражданина», — говорится в сообщении.