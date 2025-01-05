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Общество

Пропавший в Мексике кыргызстанец: кто ведет поиски и что известно о нем

Ассоль Молдокматова, известная общественная деятельница, опубликовала пост в социальных сетях с просьбой о помощи в поиске Жаныбека Жакыпова, гражданина Кыргызстана, пропавшего в Мексике.

По словам Молдокматовой, 36-летний Жаныбек Жакыпов 29 декабря вылетел из США в мексиканский город Канкун. Оттуда он планировал направиться в другой мексиканский город для дальнейшего перелета в Бишкек, чтобы увидеть свою тяжело больную мать. Последний раз его видели 30 декабря, после чего связь с ним была утрачена.

Жаныбек Жакыпов последние 12 лет проживал в США. У него были действующие документы для проживания в США, включая визу на 180 дней. Однако известно, что ранее он страдал от обмороков, что вызывает дополнительные опасения у его родственников и близких.

Жаныбек Жакыпов — воспитанник Ассоль Молдокматовой, он обучался телемастерству и ранее вел программы на кыргызском телевидении. Его близкие отмечают, что он был добрым и светлым человеком, всегда готовым прийти на помощь.

В Мексике поисками занимается наша землячка-активистка, которая координирует работу с местными органами. Были обследованы больницы, полицейские участки и морги, однако никаких следов пропавшего пока не найдено.

Активное содействие также оказывает консул Казахстана в Мексике.

Все, кто располагает любой информацией о местонахождении Жаныбека Жакыпова, призываются помочь в его розыске. Особенно важна поддержка кыргызстанцев, проживающих в Мексике, для подачи заявлений и координации на месте.

Ранее, министерство иностранных дел КР 4 января сообщило о мерах, предпринимаемых для поиска пропавшего без вести гражданина Кыргызстана Ж.Ж. в Мексике.

По их данным, поисковые мероприятия  ведутся через дипломатические представительства в США при поддержке посольств Мексики в США, а также России и Казахстана в Мексике. В мексиканские власти направлены запросы о содействии в розыске гражданина.

Особую благодарность родственники и близкие выражают заместителю главы Генерального консульства КР Бакыту Кадырову, заместителю министра МИД КР Алмазу Имангазиеву, послу КР в США Айбеку Молдогазиеву, Генконсулу КР в Чикаго Болотбеку Борбиеву, консулу КР в США Айбеку Маткалыкову и Чынгызу Чомотоеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316041/
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