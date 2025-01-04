На что потратили выделенные по 1 миллиарду сомов в Токмаке и Кара-Балте

В 2024 году Токмаку и Кара-Балте выделили по 1 миллиарду сомов. Полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Джумагазиев рассказал в интервью «Ала-Тоо 24», что сделали на эти деньги.

По его словам, в Токмаке строится асфальтобетонный завод. Возведен камнедробильный цех, цех по производству материалов для дорожной разметки. Куплены 29 единиц специальной техники для строительства и реконструкции дорог, в том числе самосвал, тягач, миксер, асфальтоукладчик, каток и прочее.

Кроме того, по словам полпреда в Чуйской области, проведена реконструкция муниципального рынка.

Канат Джумагазиев рассказал, что в Кара-Балте также строится асфальтобетонный завод и куплена 31 единица спецтехники для строительства дорог. Проведена реконструкция спорткомплекса «Манас» со стадионом.