15:35
USD 87.00
EUR 90.63
RUB 0.79
Общество

На что потратили выделенные по 1 миллиарду сомов в Токмаке и Кара-Балте

В 2024 году Токмаку и Кара-Балте выделили по 1 миллиарду сомов. Полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Джумагазиев рассказал в интервью «Ала-Тоо 24», что сделали на эти деньги.

По его словам, в Токмаке строится асфальтобетонный завод. Возведен камнедробильный цех, цех по производству материалов для дорожной разметки. Куплены 29 единиц специальной техники для строительства и реконструкции дорог, в том числе самосвал, тягач, миксер, асфальтоукладчик, каток и прочее.

Кроме того, по словам полпреда в Чуйской области, проведена реконструкция муниципального рынка.

Канат Джумагазиев рассказал, что в Кара-Балте также строится асфальтобетонный завод и куплена 31 единица спецтехники для строительства дорог. Проведена реконструкция спорткомплекса «Манас» со стадионом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316026/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек должен передать часть пассажирских автобусов Токмаку и Балыкчи — кабмин
Кара-Балтинское пассажирское автотранспортное предприятие объявило о ликвидации
С тундуком на макушке. В Токмаке зажгли новогоднюю елку
В Кара-Балте открылся центр дополнительного образования «Россия с вами»
В Кара-Балте пьяный мужчина ударил прохожего ножом
Не только Бишкек. Большая часть Токмака сегодня останется без воды — ремонт
В Кара-Балте приватизировали 15 гектаров земли, предназначенные для кладбища
В Кара-Балте обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями, подозреваемый задержан
Обновленный после реконструкции парк открыли в Кара-Балте
Токмокто баасы 5 миллиард сомдон ашык турган завод мамлекетке кайтарылды
Популярные новости
Новые миграционные правила в&nbsp;России: что ждет граждан Кыргызстана в&nbsp;2025 году Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
В&nbsp;Бишкеке повысили зарплату врачам скорой помощи. Сколько они получают В Бишкеке повысили зарплату врачам скорой помощи. Сколько они получают
МИД КР&nbsp;разъяснил временные меры для мигрантов по&nbsp;указу президента&nbsp;РФ МИД КР разъяснил временные меры для мигрантов по указу президента РФ
Бизнес
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
4 января, суббота
14:58
На что потратили выделенные по 1 миллиарду сомов в Токмаке и Кара-Балте На что потратили выделенные по 1 миллиарду сомов в Токм...
14:20
В 2024 году в Чуйской области построили и реконструировали 54 соцобъекта
14:00
Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
13:43
В мире замедлился рост производства мяса, что вызвало его подорожание
12:57
В МВД опровергли прибытие Жаныша Бакиева в страну