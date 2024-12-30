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Общество

Социнтерн вручил награду арестованному Темирлану Султанбекову

Лидеру политической партии «Социал-демократы» Темирлану Султанбекову вручили награду Социнтерна и признали его политическим узником. Об этом сообщили на странице арестованного в Facebook.

Отмечается, что в Рабате, столице Марокко, состоялся Совет Социалистического интернационала, собравший представителей около ста политических партий со всего мира. Мероприятие прошло под председательством президента организации — премьер-министра Испании Педро Санчеса. Он же возглавляет эту международную организацию.

На заседании принята специальная резолюция по делу Темирлана Султанбекова. Кроме того, принято решение вручить ему престижную награду Социнтернационала, названную в честь выдающегося доминиканского политика Пеньи Гомеса и признающую вице-президента Социнтерна Темирлана Султанбекова политическим узником.

Вручение награды Темирлану Султанбекову стало решением вдовы Пеньи Гомеса Пегги Кабрал и президента Социалистического интернационала Педро Санчеса.

Церемония награждения состоялась в торжественной обстановке, и награду от имени Темирлана Султанбекова получила его младшая сестра Каныкей. Она выступила с благодарственной речью, подчеркнув важность международной солидарности и поддержки в борьбе за демократические ценности. 

Напомним, 15 ноября Свердловский районный суд Бишкека водворил в СИЗО-1 до 13 января 2025 года Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315801/
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