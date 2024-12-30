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Общество

ФАО призывает свести к минимуму пищевые отходы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций призывает людей в новогодние праздники свести к минимуму пищевые отходы.

Организация напоминает, что каждый одиннадцатый человек на планете голодает, а конфликты, экономические кризисы и последствия изменения климата только усугубляют ситуацию.

«Если нынешние тенденции сохранятся, то к 2030 году 590 миллионов человек все еще будут жить в условиях крайней нищеты. Почему бы не посвятить часть своего времени волонтерской работе в местном пункте бесплатного питания или в приюте для бездомных? Пусть никто не чувствует себя лишним или одиноким», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315751/
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