ФАО призывает свести к минимуму пищевые отходы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций призывает людей в новогодние праздники свести к минимуму пищевые отходы.

Организация напоминает, что каждый одиннадцатый человек на планете голодает, а конфликты, экономические кризисы и последствия изменения климата только усугубляют ситуацию.

«Если нынешние тенденции сохранятся, то к 2030 году 590 миллионов человек все еще будут жить в условиях крайней нищеты. Почему бы не посвятить часть своего времени волонтерской работе в местном пункте бесплатного питания или в приюте для бездомных? Пусть никто не чувствует себя лишним или одиноким», — говорится в сообщении.