Глагол «манифестировать» стал словом 2024 года по версии Cambridge Dictionary.

Изначально это слово пришло в английский язык из латыни и использовалось в качестве прилагательного «легко заметный» или «очевидный», прежде чем стало использоваться как глагол со значением «выражать что-то ясно через знаки или действия».

В 2024 году manifest приобрело новое, популярное значение: «визуализировать достижение желаемого, веря, что это приблизит цель». Cambridge Dictionary объявил глагол «манифестировать» словом уходящего года, и он означает позитивную установку на успех.

Оно описывает процесс использования таких методов, как визуализация и аффирмации, чтобы представить достижение желаемого и повысить вероятность его осуществления, говорится на сайте словаря.

Напомним, каждый год специалисты выбирают слово года, которое должно отвечать трем критериям: популярность запроса, отражение духа времени и языковую значимость. В 2024 году глагол «манифестировать» вошел в топ поисковых запросов Кембриджского словаря (130 тысяч просмотров), причем основной интерес был вызван новым значением, добавленным в мае 2023-го.

Англоязычные словари называют свой выбор «лингвистической капсулой времени» — тем, что отражает глобальные события и общественные тенденции нашего времени.

Поэтому издатели выбирают не просто самые популярные слова, а те, по которым можно увидеть, как мы изменились за годы. Иногда это названия трендов, иногда — неологизмы, а порой и давно знакомые слова и выражения, которые приобрели новое значение и популярность.

Ранее Оксфордский словарь английского языка назвал слово «брейнрот» (перевод — «гниение мозга») словом 2024 года. Термин обозначает «предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния, связанное с чрезмерным потреблением тривиального или примитивного контента, особенно в интернете». За последний год слово стало на 230 процентов чаще появляться в поисковых запросах.