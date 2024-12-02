Оксфордский словарь выбрал слово 2024 года

Оксфордский словарь английского языка назвал слово «брейнрот» (перевод — «гниение мозга») словом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе издательства Oxford University Press.

Термин обозначает «предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния, связанное с чрезмерным потреблением тривиального или примитивного контента, особенно в интернете». За последний год слово стало на 230 процентов чаще появляться в поисковых запросах.