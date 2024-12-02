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Общество

Оксфордский словарь выбрал слово 2024 года

Оксфордский словарь английского языка назвал слово «брейнрот» (перевод — «гниение мозга») словом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе издательства Oxford University Press.

Термин обозначает «предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния, связанное с чрезмерным потреблением тривиального или примитивного контента, особенно в интернете».

За последний год слово стало на 230 процентов чаще появляться в поисковых запросах.

Как отмечается, первое его использование зафиксировано в 1854-м в книге Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312747/
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