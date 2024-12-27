Свадьба Айсулуу Тыныбековой, возможно, состоится в январе

В Сети появилось видео, на котором олимпийская призерка Айсулуу Тыныбекова угощает чаем родственников мужа. По такому случаю она надела платок невестки.

По данным пользователей соцсетей, видео снято во время обряда «отко киргизуу» (обряд, когда молодоженов впервые приглашают в дом родственников мужа в качестве гостей).

В комментариях говорится, что муж Айсулуу Тыныбековой родом из села Красный Октябрь Таласской области. Ему 24 года, и он тоже занимается борьбой.

На своей странице в соцсетях спортсменка активно показывает подготовку к свадьбе. По некоторым данным, торжество намечено на январь.

Фото из соцсетей

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, многократная чемпионка мира по борьбе, призер Олимпийских игр в Париже и Токио, гордость страны.

Айсулуу Тыныбекова сообщала, что планирует участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.