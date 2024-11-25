Двукратный призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова планирует участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом она сообщила в интервью «НТРК Спорт».

Айсулуу Тыныбекова отметила, что в спортивной карьере она еще не завоевала олимпийскую золотую медаль.

«Остальные все награды я получила. У каждого спортсмена есть мечта вернуться из Олимпиады с золотой медалью. Чувство, когда ты становишься чемпионом, — это другое. Это ни с чем не сравнить. Тебе хочется снова и снова бороться ради этой победы», — сказала она.

Ранее спортсменка стала вице-президентом Федерации по женской борьбе Кыргызстана и заявила о продолжении карьеры.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок КР: обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Азии.