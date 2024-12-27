На развитие женского предпринимательства направлено более 3,1 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Гарантийном фонде.

Уточняется, что по итогам десяти месяцев текущего года на развитие женского предпринимательства предоставлено 1 тысяча 88 гарантий, что составляет 40 процентов от общего количества выданных гарантий. За указанный период сумма гарантий, выданных на поддержку женского бизнеса, составила более 868 миллиона сомов.

За весь период деятельности ОАО «Гарантийный фонд» предоставило 4 тысячи 71 гарантию на сумму 3 миллиарда 166 миллионов сомов. Женщины, воспользовавшиеся поддержкой, работают в различных отраслях и представляют все регионы страны.