Неделя-24. Что хотят сделать с налогами, и каким воздухом дышит Бишкек

Новый глава Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов предложил отменить электронные товаротранспортные накладные (ЭТТН). По его словами, цель их внедрения — повышение прозрачности бизнеса и борьба с теневыми оборотами товаров. Однако методология и сама концепция системы вызывают много справедливых нареканий со стороны представителей бизнеса, особенно малого и среднего.

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Система охватывает более 13 тысяч наименований товаров — от зубочисток до нефтепродуктов, что, по мнению Алмамбета Шыкмаматова, создает избыточную нагрузку и снижает эффективность администрирования. Он предложил ограничить внедрение ЭТТН пятью товарами — нефтепродукты, алкогольные и табачные изделия, лекарства и медицинские товары.

Напомним, на фоне скандалов в налоговой сфере ушел в отставку глава кабмина Акылбек Жапаров. Президент Садыр Жапаров пояснил, что решение связано с выявленными нарушениями в работе Налоговой службы, включая махинации с электронными товаротранспортными накладными (ЭТТН).

Кроме того, новый глава ГНС считает, что нужно упразднить налог на транспорт. «Сбор с ГСМ (1 литр с литра. — Прим. 24.kg) будет поступать в дорожный фонд, и эти деньги точно пойдут на ремонт и строительство дорог. Чтобы не было двойного налогообложения, нужно упразднить налог на транспорт. Это мое личное мнение», — сказал глава ГНС.

Фото 24.kg. Смог в Бишкеке, 25 декабря 2024 года

Последние несколько дней датчики IQ Air сигнализируют о критическом уровне загрязнения воздуха в городах мира, в то числе в Бишкеке. Они фиксируют опасное качество воздуха, а густой смог, нависший над городами, представляет серьезную угрозу для здоровья. По мнению специалистов, основными источниками загрязнения воздуха являются использование угля для отопления и выхлопные газы автомобилей.

Для поддержке многодетных матерей и всестороннего развития детей, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах Кыргызской Республики, ввели единовременную выплату «бала береке». Ее будут выплачивать за детей, родившихся после 1 января 2026 года:

4-го ребенка — 100 тысяч сомов;

5-го ребенка — 600 тысяч сомов;

6-го ребенка — 800 тысяч сомов;

7-го ребенка — 1 миллион сомов;

8-го ребенка — 1 миллион 200 тысяч сомов;

9-го ребенка — 1 миллион 500 тысяч сомов;

10-го и более ребенка — 2 миллиона сомов.

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