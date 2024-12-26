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Общество

Глава Минздрава поблагодарил коллег РК за помощь пострадавшим в авиакатастрофе

Министр здравоохранения Кыргызстана поблагодарил коллег из Казахстана за оперативную помощь пострадавшим в авиакатастрофе под Актау гражданам КР.

пресс-центра Минздрава
Фото пресс-центра Минздрава

Алымкадыр Бейшеналиев переговорил с министром здравоохранения РК Акмарал Альназаровой о состоянии троих граждан Кыргызстана, пострадавших в результате авиакрушения.

Напомним, один из них — Ринат Асанов, 2004 года рождения, находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

«Казахстанские медицинские специалисты оперативно предоставили необходимую помощь, и в настоящий момент пострадавшие находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность казахским коллегам за профессионализм и оперативное реагирование, а также обсудил дальнейшие шаги по реабилитации наших граждан.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолет упал вблизи казахстанского города Актау. По предварительным данным, борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы уже нашли черный ящик. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

По последним сведениям, погибли 38 человек. Еще 29 человек госпитализированы, в том числе трое детей. По данным МЧС Казахстана, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315438/
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