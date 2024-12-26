Глава Минздрава поблагодарил коллег РК за помощь пострадавшим в авиакатастрофе

Министр здравоохранения Кыргызстана поблагодарил коллег из Казахстана за оперативную помощь пострадавшим в авиакатастрофе под Актау гражданам КР.

Фото пресс-центра Минздрава

Алымкадыр Бейшеналиев переговорил с министром здравоохранения РК Акмарал Альназаровой о состоянии троих граждан Кыргызстана, пострадавших в результате авиакрушения.

Напомним, один из них — Ринат Асанов, 2004 года рождения, находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

«Казахстанские медицинские специалисты оперативно предоставили необходимую помощь, и в настоящий момент пострадавшие находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность казахским коллегам за профессионализм и оперативное реагирование, а также обсудил дальнейшие шаги по реабилитации наших граждан.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолет упал вблизи казахстанского города Актау. По предварительным данным, борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы уже нашли черный ящик. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.