10:33
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.87
Общество

Рубль, евро и тенге дорожают, подешевел только юань. Курсы валюты на 26 декабря

Фото из интернета. Доллар вторую неделю стабилен и находится на отметке в 87 сомов

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге выросли по отношению к сому, юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,87 сома, продают по 87,35 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87 сомов (без изменений).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,94 сома, продают по 90,9 сома. Официальный курс — 90,5888 сома (рост — 0,16 процента).

Российский рубль продолжает дорожать. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,862 сома, продают по 0,893 сома. Курс НБ КР — 0,8698 сома (рост — 0,93 процента).

Курс казахского тенге за сутки также вырос. Сегодня его покупают по 0,1163 сома, продают по 0,1838 сома. Официальный курс — 0,169 сома (рост — 0,3 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,3 сома. Официальный курс — 11,9194 сома (снижение — 0,01 процента).

  • Национальный банк КР в декабре провел две интервенции. Всего на валютном рынке он реализовал $139,7 миллиона.

  • С начала 2024 года НБ КР провел 25 валютных интервенций: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 12 — по продаже на общую сумму $622 миллиона 550 тысяч.

  • В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Самые важные новости 24.kg в нашем канале в Telegram.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315428/
просмотров: 834
Версия для печати
Материалы по теме
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 декабря
Рубль заметно подорожал, доллар — стабилен. Курсы валюты на 25 декабря
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 24 декабря
Рубль и евро немного подорожали, юань подешевел. Курсы валюты на 24 декабря
Рубль и тенге подорожали, евро продолжает дешеветь. Курсы валюты на 23 декабря
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 декабря
Сом укрепился по отношению к евро, рублю, тенге. Курсы валют на 20 декабря
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 декабря
Евро и тенге дорожают, российский рубль подешевел. Курсы валюты на 19 декабря
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 декабря
Популярные новости
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
Откройте виртуальную карту &laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;MegaPay Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
Huawei&nbsp;&mdash; мировой лидер продаж носимых устройств за&nbsp;первые три квартала 2024 года Huawei — мировой лидер продаж носимых устройств за первые три квартала 2024 года
От&nbsp;пика Ленина до&nbsp;Ама-Даблама: сложный и&nbsp;интересный путь молодежной сборной&nbsp;КР От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР
MEGA открыла новые центры продаж и&nbsp;обслуживания на&nbsp;юге Кыргызстана MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана
26 декабря, четверг
10:25
Глава Минздрава поблагодарил коллег РК за помощь пострадавшим в авиакатастрофе Глава Минздрава поблагодарил коллег РК за помощь постра...
10:15
В Иссык-Кульской области скончался последний из живущих в регионе ветеран ВОВ
10:05
Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
10:00
Кыргызстан. Ключевые события — 2024. Часть I
09:46
Смерть девочки в стоматологии. Ассоциация врачей выступила против приговора суда