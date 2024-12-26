Рубль, евро и тенге дорожают, подешевел только юань. Курсы валюты на 26 декабря

Фото из интернета. Доллар вторую неделю стабилен и находится на отметке в 87 сомов

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге выросли по отношению к сому, юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,87 сома, продают по 87,35 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87 сомов (без изменений).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,94 сома, продают по 90,9 сома. Официальный курс — 90,5888 сома (рост — 0,16 процента).

Российский рубль продолжает дорожать. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,862 сома, продают по 0,893 сома. Курс НБ КР — 0,8698 сома (рост — 0,93 процента).

Курс казахского тенге за сутки также вырос. Сегодня его покупают по 0,1163 сома, продают по 0,1838 сома. Официальный курс — 0,169 сома (рост — 0,3 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,3 сома. Официальный курс — 11,9194 сома (снижение — 0,01 процента).

Национальный банк КР в декабре провел две интервенции. Всего на валютном рынке он реализовал $139,7 миллиона.

С начала 2024 года НБ КР провел 25 валютных интервенций: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 12 — по продаже на общую сумму $622 миллиона 550 тысяч.

В 2023-м он продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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