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Общество

Победитель конкурса «Учитель года» спустя три года получил квартиру

Победитель конкурса «Учитель года» в Оше Илгиз Шамырзаев спустя три года получил обещанную квартиру. Об этом на своей странице в соцсетях написал депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Сарыбашов.

Жилье педагогу подарил сам нардеп. Ильгиз Шамырзаев поблагодарил экс-мэра Оша за подарок.

Ранее Илгиз Шамырзаев в интервью журналистам пожаловался, что третий год не может получить квартиры, которые он выиграл в конкурсах «Учитель года».

Напомним, в 2021 и 2022 годах мэрия южной столицы и общественное объединение «Билим азыгы» вручили Ильгизу Шамырзаеву сертификаты от двух однокомнатных квартир. Один из призов вручал экс-мэр Оша, ныне депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Сарыбашов.

По словам Илгиза Шамырзаева, квартиры выдавались от имени СК «Эмаком» и жилищного кооператива «Ихсан». Но компании не передали ему жилье.

Мужчина работает преподавателем кыргызского языка и литературы в школе № 52 «Кыргыз-Турк достугу» и живет с семьей в съемном частном доме.

Ситуацию позже прокомментировал депутат Таалайбек Сарыбашов и пообещал решить жилищный вопрос учителя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314943/
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