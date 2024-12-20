Победитель конкурса «Учитель года» спустя три года получил квартиру

Победитель конкурса «Учитель года» в Оше Илгиз Шамырзаев спустя три года получил обещанную квартиру. Об этом на своей странице в соцсетях написал депутат Жогорку Кенеша Таалайбек Сарыбашов.
Жилье педагогу подарил сам нардеп. Ильгиз Шамырзаев поблагодарил экс-мэра Оша за подарок.
Ранее Илгиз Шамырзаев в интервью журналистам пожаловался, что третий год не может получить квартиры, которые он выиграл в конкурсах «Учитель года».
По словам Илгиза Шамырзаева, квартиры выдавались от имени СК «Эмаком» и жилищного кооператива «Ихсан». Но компании не передали ему жилье.
Мужчина работает преподавателем кыргызского языка и литературы в школе № 52 «Кыргыз-Турк достугу» и живет с семьей в съемном частном доме.
Ситуацию позже прокомментировал депутат Таалайбек Сарыбашов и пообещал решить жилищный вопрос учителя.