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Общество

Делегат просит построить роддом в Араване, чтобы увеличить число населения

На собрании третьего Народного курултая делегат из Араванского района Ошской области Усонбай Алтыбаев попросил в своем селе Гульбаар построить детский сад и роддом.

«Вы сами сказали, что нужно увеличивать численность населения Кыргызстана. Мы теперь это будем говорить своим сыновьям и невесткам. Они будут увеличивать», — пошутил Усонбай Алтыбаев, обращаясь к президенту.

Делегат поднял проблему школы в селе Кичи-Алай, построенной в 1971 году. Учебное учреждение, по его словам, пришло в негодность, поэтому он попросил построить новое.

Усонбай Алтыбаев также попросил заасфальтировать дорогу Ош – Араван, проходящую через села Гулбаар и Мангыт. Он также рассказал, что сам является энергетиком, и попросил главу Минэнерго Таалайбека Ибраева выделить трансформаторы и опоры Ошскому предприятию электрических сетей. Сейчас их новостройкам не хватает. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314911/
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