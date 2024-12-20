Делегат просит построить роддом в Араване, чтобы увеличить число населения

На собрании третьего Народного курултая делегат из Араванского района Ошской области Усонбай Алтыбаев попросил в своем селе Гульбаар построить детский сад и роддом.

«Вы сами сказали, что нужно увеличивать численность населения Кыргызстана. Мы теперь это будем говорить своим сыновьям и невесткам. Они будут увеличивать», — пошутил Усонбай Алтыбаев, обращаясь к президенту.

Делегат поднял проблему школы в селе Кичи-Алай, построенной в 1971 году. Учебное учреждение, по его словам, пришло в негодность, поэтому он попросил построить новое.

Усонбай Алтыбаев также попросил заасфальтировать дорогу Ош – Араван, проходящую через села Гулбаар и Мангыт. Он также рассказал, что сам является энергетиком, и попросил главу Минэнерго Таалайбека Ибраева выделить трансформаторы и опоры Ошскому предприятию электрических сетей. Сейчас их новостройкам не хватает.