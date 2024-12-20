Садыр Жапаров поручил Минтруда придумать меры по увеличению числа населения

Рост численности населения является важнейшим фактором для обеспечения государственной безопасности и стабильности. Об этом заявил Садыр Жапаров на третьем Народном курултае.

Он поручил Министерству труда, социального обеспечения и миграции изучить проблемы, связанные с укреплением института семьи, и предложить меры для поддержания и увеличения численности населения.

«Если численность населения не растет, в будущем экономическая активность государства снизится, социальные системы будут испытывать трудности, а обеспечение безопасности страны станет серьезной проблемой», — заявил глава государства.

Он также обратил внимание на тенденцию старения населения.

«По данным ООН, если доля населения старше 65 лет составляет менее 4 процентов, государство считается молодым. К сожалению, на начало 2024 года в Кыргызстане доля людей старше 65 лет достигла 5,7 процента», — отметил Садыр Жапаров, добавив, что, согласно прогнозам, к 2030-му этот показатель может достигнуть 7 процентов.

В ответ на эти вызовы государство принимает меры для увеличения числа многодетных семей. С 1 января 2026 года в стране начнут предоставлять финансовые выплаты многодетным матерям, проживающим в горных и отдаленных районах.

«Это инвестиция в будущее процветание Кыргызской Республики», — подчеркнул президент.

Он заметил, что поддержка многодетных семей — это шаг к обеспечению стабильности и благосостояния республики.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев предложил выплачивать от 100 тысяч до 2 миллионов сомов многодетным матерям, проживающим в местностях выше тысячи метров над уровнем моря.

Принято решение выдавать по 100 тысяч сомов за четвертого ребенка. За пятого — 600 тысяч сомов, за седьмого — 1 миллион, за восьмого и девятого — 1,5 миллиона, за десятого — 2 миллиона.