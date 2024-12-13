Президент «Кумтора» встретился с главой ИПДО Хелен Кларк

Президент ЗАО «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов встретился с председателем правления «Инициативы прозрачности добывающих отраслей» (ИПДО) Хелен Кларк. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся повышения прозрачности производственной и финансовой деятельности компании. Президент «Кумтора» Алмазбек Барыктабасов рассказал о работе компании, подчеркнув значимость этих процессов для дальнейшего укрепления доверия и улучшения корпоративной открытости. Он отметил, что предприятие активно работает над улучшением отчетности, прозрачности и усилением контроля за соблюдением производственных, экологических и социальных стандартов.

Алмазбек Барыктабасов также выделил ключевые шаги, предпринимаемые акционерным обществом по улучшению процессов отчетности и взаимодействия с государственными органами и обществом.

В свою очередь председатель правления ИПДО Хелен Кларк выразила поддержку инициативам горнодобывающего предприятия и подчеркнула важность продолжения сотрудничества в области повышения прозрачности во всех сферах.

Отметим, ИПДО является международным стандартом, который способствует обеспечению прозрачности доходов и подотчетности в добывающей отрасли. Правила ИПДО устанавливают методологию мониторинга и согласования платежей и доходов государства от нефтяной, газовой и горной промышленности на уровне государства. Инициатива призвана институционализировать механизм публикации данных, нацелена на борьбу с коррупцией в добывающих отраслях посредством повышения осведомленности населения о доходах и налогах.