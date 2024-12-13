19:12
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84
Общество

Президент «Кумтора» встретился с главой ИПДО Хелен Кларк

Президент ЗАО «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов встретился с председателем правления «Инициативы прозрачности добывающих отраслей» (ИПДО) Хелен Кларк. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся повышения прозрачности производственной и финансовой деятельности компании. Президент «Кумтора» Алмазбек Барыктабасов рассказал о работе компании, подчеркнув значимость этих процессов для дальнейшего укрепления доверия и улучшения корпоративной открытости. Он отметил, что предприятие активно работает над улучшением отчетности, прозрачности и усилением контроля за соблюдением производственных, экологических и социальных стандартов.

Алмазбек Барыктабасов также выделил ключевые шаги, предпринимаемые акционерным обществом по улучшению процессов отчетности и взаимодействия с государственными органами и обществом.

В свою очередь председатель правления ИПДО Хелен Кларк выразила поддержку инициативам горнодобывающего предприятия и подчеркнула важность продолжения сотрудничества в области повышения прозрачности во всех сферах.

Отметим, ИПДО является международным стандартом, который способствует обеспечению прозрачности доходов и подотчетности в добывающей отрасли. Правила ИПДО устанавливают методологию мониторинга и согласования платежей и доходов государства от нефтяной, газовой и горной промышленности на уровне государства. Инициатива призвана институционализировать механизм публикации данных, нацелена на борьбу с коррупцией в добывающих отраслях посредством повышения осведомленности населения о доходах и налогах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314171/
просмотров: 515
Версия для печати
Материалы по теме
Делегаты Народного курултая ознакомились с работой завода по переработке шин
«Кумтор» помог айыл окмоту и школам Иссык-Куля
«Кумтор Голд Компани» передала продуктовые наборы людям с инвалидностью
Как изменились доходы «Кумтора» после передачи государству: комментарий эксперта
За три года чистая прибыль «Кумтора» превысила $1,174 миллиарда
Отечественные машины закупили для завода по переработке автомобильных шин
Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на месторождении Кумтор будут добывать еще 30 лет
За неполные три года чистая прибыль «Кумтора» превысила $1,77 миллиарда
Акылбек Жапаров: Экономика Кыргызстана больше не зависит от Кумтора
«Кумтор» представил на выставке EXPO-2024 продукцию завода по переработке шин
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются морозы до&nbsp;&minus;35&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются морозы до −35 градусов
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
12-летка. Переведут&nbsp;ли первоклассников после Нового года во&nbsp;второй класс? 12-летка. Переведут ли первоклассников после Нового года во второй класс?
Определены сроки и&nbsp;даты зимних каникул для школьников Кыргызстана Определены сроки и даты зимних каникул для школьников Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; стал прорывом года по&nbsp;версии AmCham «Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
MBANK&nbsp;&mdash; лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
Бесплатный телевизор с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом? Узнайте, как получить Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;&nbsp;&mdash; победитель в&nbsp;номинациях Visa! «Коммерческий Банк КСБ» — победитель в номинациях Visa!
13 декабря, пятница
19:10
Мэрия Бишкека продолжает борьбу со стихийной торговлей на рынках города Мэрия Бишкека продолжает борьбу со стихийной торговлей...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: спектакли для детей, выставки и концерты
18:48
«Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
18:45
Президент «Кумтора» встретился с главой ИПДО Хелен Кларк
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 декабря. Что показывают датчики