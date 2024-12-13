Госстрой оштрафовал на 10 миллионов сомов стройкомпании в городе Ош

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства оштрафовало 23 стройкомпании на 10 миллионов сомов в Оше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Стройфирмам наложили штрафные санкции за допущенные нарушения в части соблюдения требований техники безопасности и строительных норм на объектах строительства. Им внесены предписания по устранению выявленных нарушений согласно статье 144 Кодекса о правонарушениях КР:
- «Модерин Стиль»;
- «Амантур»;
- «Капитал Строй Инвест ЛТД»;
- «Альшараф»;
- «Абраж Резиденс»;
- «Стандарт Хаус»;
- «Эл Насип»;
- «Байкал Групп»;
- «Сулайман Групп»;
- «Бийиктик Курулуш»;
- «Илбирс»;
- «Имарат Стиль»;
- «Бизнес Хаус КГ»;
- «Зеромакс»;
- «Стандарт Строй ЛТД»;
- «Карагай Курулуш»;
- «Элит Строй Сити»;
- «Гарант Строй ЛТД»;
- «Ошстрой Компании»;
- «Эстет Строй»;
- «Алихан Строй»;
- «Ясин Курулуш»;
- «Нурзаман Групп»;
- «Артвин».
Ранее управление оштрафовало десять стройкомпаний в Оше на 2 миллиона сомов.
Напомним, 5 октября студент местного колледжа выпал с 13-го этажа строящегося жилого дома на улице Шамшиева-1 в южной столице. По данным милиции, парень работал по договору о временном найме, убирал строительный мусор. Он упал, когда подвешивал к крану собранный мусор.