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Общество

Госстрой оштрафовал на 10 миллионов сомов стройкомпании в городе Ош

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства оштрафовало 23 стройкомпании на 10 миллионов сомов в Оше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стройфирмам наложили штрафные санкции за допущенные нарушения в части соблюдения требований техники безопасности и строительных норм на объектах строительства. Им внесены предписания по устранению выявленных нарушений согласно статье 144 Кодекса о правонарушениях КР:

  • «Модерин Стиль»;
  • «Амантур»;
  • «Капитал Строй Инвест ЛТД»;
  • «Альшараф»;
  • «Абраж Резиденс»;
  • «Стандарт Хаус»;
  • «Эл Насип»;
  • «Байкал Групп»;
  • «Сулайман Групп»;
  • «Бийиктик Курулуш»;
  • «Илбирс»;
  • «Имарат Стиль»;
  • «Бизнес Хаус КГ»;
  • «Зеромакс»;
  • «Стандарт Строй ЛТД»;
  • «Карагай Курулуш»;
  • «Элит Строй Сити»;
  • «Гарант Строй ЛТД»;
  • «Ошстрой Компании»;
  • «Эстет Строй»;
  • «Алихан Строй»;
  • «Ясин Курулуш»;
  • «Нурзаман Групп»;
  • «Артвин».

В Госстрое добавили, что управление государственного архитектурно-строительного контроля по южной столице на постоянной основе будет проводить работы, направленные на недопущение и предупреждение несчастных случаев на объектах строительства путем контроля за исполнением требований строительных норм и техники безопасности.

Ранее управление оштрафовало десять стройкомпаний в Оше на 2 миллиона сомов.

Напомним, 5 октября студент местного колледжа выпал с 13-го этажа строящегося жилого дома на улице Шамшиева-1 в южной столице. По данным милиции, парень работал по договору о временном найме, убирал строительный мусор. Он упал, когда подвешивал к крану собранный мусор. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314149/
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