Госстрой оштрафовал на 10 миллионов сомов стройкомпании в городе Ош

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства оштрафовало 23 стройкомпании на 10 миллионов сомов в Оше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стройфирмам наложили штрафные санкции за допущенные нарушения в части соблюдения требований техники безопасности и строительных норм на объектах строительства. Им внесены предписания по устранению выявленных нарушений согласно статье 144 Кодекса о правонарушениях КР:

«Модерин Стиль»;

«Амантур»;

«Капитал Строй Инвест ЛТД»;

«Альшараф»;

«Абраж Резиденс»;

«Стандарт Хаус»;

«Эл Насип»;

«Байкал Групп»;

«Сулайман Групп»;

«Бийиктик Курулуш»;

«Илбирс»;

«Имарат Стиль»;

«Бизнес Хаус КГ»;

«Зеромакс»;

«Стандарт Строй ЛТД»;

«Карагай Курулуш»;

«Элит Строй Сити»;

«Гарант Строй ЛТД»;

«Ошстрой Компании»;

«Эстет Строй»;

«Алихан Строй»;

«Ясин Курулуш»;

«Нурзаман Групп»;

«Артвин».

В Госстрое добавили, что управление государственного архитектурно-строительного контроля по южной столице на постоянной основе будет проводить работы, направленные на недопущение и предупреждение несчастных случаев на объектах строительства путем контроля за исполнением требований строительных норм и техники безопасности.

Ранее управление оштрафовало десять стройкомпаний в Оше на 2 миллиона сомов.

Напомним, 5 октября студент местного колледжа выпал с 13-го этажа строящегося жилого дома на улице Шамшиева-1 в южной столице. По данным милиции, парень работал по договору о временном найме, убирал строительный мусор. Он упал, когда подвешивал к крану собранный мусор.