В Минздраве рассказали, кто установил компьютерные томографы в больницах

В открытом конкурсе государственно-частного партнерства (ГЧП) на реализацию проекта по установке компьютерных томографов в больницах победила китайская компания ООО «Афей Холдинг». Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, сумма инвестиций составит более $5 миллионов, а срок реализации — 15 лет. В течение первых 18 месяцев инвестор реализует подготовительные работы и установку оборудования.

Читайте по теме Томографы шести городам покупает не Минздрав, а инвесторы — глава центра ГЧП

«В рамках подписанного соглашения по проекту ГЧП построены и оснащены кабинеты с установкой современных аппаратов компьютерной томографии (КТ) в шести больницах: центрах общеврачебной практики Балыкчи, Узгенского, Токтогульского, Кадамджайского районов, в клинической больнице скорой медицинской помощи Бишкека и в Республиканском диагностическом центре», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в течение 15 лет «Афей Холдинг» за свой счет будет обслуживать технику, предоставлять высококвалифицированных врачей-диагностов, которые будут работать совместно со специалистами из КР, а также проводить обучение и обмен опытом кыргызстанских врачей с коллегами из Китая.

К окончанию срока соглашения частный инвестор передаст все объекты и оборудование в полную собственность Министерству здравоохранения КР.

«Кроме того, в пяти областных больницах (в Нарыне, Таласе, Оше, Джалал-Абаде и на Иссык-Куле) установлены КТ-аппараты, которые закупили по линии проекта «Экстренное реагирование на COVID-19», там 50 процентов средств были грантовыми и столько же кредитными.

Вопрос томографов подняли в парламенте. Депутат Айбек Маткеримов заявил, что, по словам министра здравоохранения, томографы установили за счет республиканского бюджета.