В Кыргызстане использование электроэнергии достигло рекордного уровня

В Кыргызстане 11-12 декабря потребление электроэнергии достигло рекордного уровня. Об этом сообщает Министерство энергетики.

В ведомстве признают, что из-за наступления зимы и снижения температуры воздуха население стало использовать электроэнергию больше.

По состоянию на 12 декабря потреблено 3 тысячи 612 мегаватт электроэнергии, суточное потребление электроэнергии достигло 78,931 миллиона киловатт-часов. Такого показателя не существовало в истории Кыргызстана.

Последний рекорд потребления электроэнергии был зафиксирован 14 декабря 2023 года. Тогда потребляющая мощность электроэнергии составила 3 тысячи 401 мегаватт, а суточное потребление достигло 73,370 миллиона киловатт-часов. Однако тогда температура воздуха была −8...–20 градусов, а 11-12 декабря 2024 года температура воздуха была всего −5...–14 градусов, посетовали энергетики.

В настоящее время в районах с чрезмерным использованием электроэнергии оборудование в электрической сети перегружено. В таком случае энергетикам требуется 1-2 часа времени, прежде чем перевести электроэнергию абонентов на другую линию (фидер). Следует временное отключение электроэнергии. Если энергетики не примут таких мер, дорогостоящее энергетическое оборудование может выйти из строя.

Например, цена трансформатора 220 киловатт мощностью 250 мегаватт составляет $1 миллион 518 тысяч. Срок изготовления и поставки составит 150 календарных дней. На его повторную установку уйдет примерно 1-1,5 месяца. Это требует слишком много усилий и денег.

Дефицит электрической энергии и мощности наблюдается и в других энергосистемах Центральной Азии. Поэтому, несмотря на то что эксперты-энергетики призывают население экономно расходовать электроэнергию, спрос на электроэнергию большой и достигает рекордного уровня.

Гидрогенераторы ОАО «Электрические станции» работают на высшем уровне своих технических возможностей с максимальной выработкой. На Токтогульской ГЭС после реконструкции и ввода в эксплуатацию гидроагрегата ГЭС № 1 станция работала на максимальной мощности 1 тысяча 260 мегаватт, а суточная выработка достигла 27,528 миллиона киловатт-часов.

Количество воды, вытекающей из Токтогульского водохранилища, увеличивается с каждым днем, в настоящее время расход воды через гидроагрегаты станции составляет 932 кубометра в секунду.

Например, если в зимний отопительный сезон 2023 года мы вошли с объемом 11,744 миллиарда кубометров воды, то в этом году в результате оптимальной работы энергетиков по обеспечению водой и импорту электроэнергии извне, к зимнему отопительному сезону 2024 года им удалось накопить до 13,257 миллиарда кубометров воды.

По сравнению с прошлым годом имеется более 1,5 миллиарда кубометров воды (резерв). В связи с резким ростом потребления электроэнергии по стране на сегодняшний день использовано более 1 миллиарда кубометров воды, и этот разрыв снижается с каждым днем.

Если потребление электроэнергии продолжится такими темпами, объем воды может резко сократится до 6 миллиардов кубометров до окончания зимнего отопительного сезона. Это означает, что к 1 апреля 2025 года объем воды в водохранилище составит 6,5—6,2 миллиарда кубометров, что может привести к критическому уровню (мертвый объем).

Энергетики призывают кыргызстанцев экономно использовать электроэнергию утром и вечером.