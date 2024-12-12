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Общество

Жогорку Кенеш принял законопроект о вероисповедании в первом чтении

На заседании Жогорку Кенеша депутаты одобрили в первом чтении законопроекты «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в религиозной сфере».

Информацию о документах представил директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов.

Задачей проектов законов являются обеспечение последовательности государственной политики в религиозной сфере и совершенствование законодательной базы.

Законопроектом «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» предлагается урегулировать процесс получения зарубежного религиозного образования. В целях предупреждения и недопущения влияния деструктивного религиозного обучения за рубежом, а также ведения статистики лица, желающие получить зарубежное религиозное образование, должны согласовать свой выезд с Госкомрелигий и центральным органом управления религиозной организации.

Проект закона направлен на правовое регулирование учетной регистрации объектов религиозного назначения, учетной регистрации (перерегистрации) религиозных благотворительных фондов и введение понятия центральных органов управления религиозных организаций.

Предлагается запретить подомовой (поквартирный) обход с целью распространения или навязывания религии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314002/
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