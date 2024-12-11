15:00
USD 86.80
EUR 91.46
RUB 0.87
Общество

В Караколе открыли аэропорт. Приземлился первый самолет с пассажирами

В городе Караколе состоялось торжественное открытие отреставрированного аэропорта. На мероприятии присутствовали местные жители, чиновники и президент страны Садыр Жапаров.

Самолет Dash 8 Q400 государственной авиакомпании Asman Airlines вылетел из Бишкека и буквально за полчаса прибыл в международный аэропорт «Каракол», где и прошло торжественное мероприятие.


Отметим, что второй иссык-кульский аэропорт имеет пропускную способностью в 250 пассажиров в час. Общая его площадь — около 8 тысяч квадратных метров.


В мае 2022 года президент страны Садыр Жапаров заявил, что в Кыргызстане до 2026 года в рамках Национальной программы развития улучшат инфраструктуру аэропортов и восстановят внутренние рейсы. Заявление он сделал во время закладки капсулы проекта по модернизации каракольского аэропорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313853/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров не переносил рабочую поездку на Иссык-Куль
Караколдогу аэропорт 10-декабрда ачылат
«Асман» авиакомпаниясы Караколго биринчи техникалык каттамды ишке ашырды
Авиакомпания «Асман эйрлайнс» осуществила первый технический рейс в Каракол
Из-за густого тумана в международном аэропорту «Манас» идет задержка рейсов
Главой Каракольского горкенеша стал сын бывшего министра сельского хозяйства
МВД Кыргызстана опровергло информацию о протестах в Караколе и Кочкоре
В Караколе здание завода стоимостью 252 миллиона сомов вернули государству
В бюджете Каракола выявили финансовые нарушения на 55,9 миллиона сомов
Реконструкцию и ремонт инфраструктуры в аэропортах страны провел Минтранс
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и&nbsp;в&nbsp;личной жизни Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и в личной жизни
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
Как ездить зимой. Семь правил от&nbsp;патрульной службы по&nbsp;безопасности на&nbsp;дороге Как ездить зимой. Семь правил от патрульной службы по безопасности на дороге
Бизнес
На&nbsp;работу газовых заправок в&nbsp;Узбекистане вводятся временные ограничения На работу газовых заправок в Узбекистане вводятся временные ограничения
MEGA успешно прошла международную ресертификацию MEGA успешно прошла международную ресертификацию
Денежные переводы с&nbsp;Astrasend&nbsp;&mdash; быстро, удобно, доступно! Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
11 декабря, среда
14:54
Дело социал-демократов. Глава ГКНБ поручил показать Сеиду Атамбаеву СИЗО-1 Дело социал-демократов. Глава ГКНБ поручил показать Сеи...
14:54
Парламент принял бюджет на 2025 год во втором и третьем чтениях
14:47
В Караколе открыли аэропорт. Приземлился первый самолет с пассажирами
14:43
Камчыбек Ташиев назвал ввозимые авто из Армении и Абхазии незаконными и опасными
14:40
Кабмин хочет продлить запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении