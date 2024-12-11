В Караколе открыли аэропорт. Приземлился первый самолет с пассажирами

В городе Караколе состоялось торжественное открытие отреставрированного аэропорта. На мероприятии присутствовали местные жители, чиновники и президент страны Садыр Жапаров.
Отметим, что второй иссык-кульский аэропорт имеет пропускную способностью в 250 пассажиров в час. Общая его площадь — около 8 тысяч квадратных метров.
В мае 2022 года президент страны Садыр Жапаров заявил, что в Кыргызстане до 2026 года в рамках Национальной программы развития улучшат инфраструктуру аэропортов и восстановят внутренние рейсы. Заявление он сделал во время закладки капсулы проекта по модернизации каракольского аэропорта.