В Кыргызстане в 2024 году провели 20 бесплатных операций по пересадке почек

В течение 2024 года на базе отделения трансплантологии Национального центра охраны материнства и детства выполнено 20 операций по пересадке почек на бюджетной основе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, до конца года планируется провести еще 2 таких операции, а в 2025-м — 50.

Также впервые проведена пересадка костного мозга 13-летней девочке с диагнозом болезнь Ходжкина с сопутствующей системной красной волчанкой.

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В НЦОМиД редакции уточнили, что у пациентки отмечается положительная динамика, она по-прежнему находится в стационаре под наблюдением врачей.

Медикаментами и изделиями медназначения обеспечивает ГП «Кыргызфармация».

Пересадка почек на базе НЦОМиД успешно проводится силами кыргызских хирургов с 2018 года. Всего выполнено 62 операции, в том числе 20 за 2024-й.

С начала 2024-го по поручению главы государства получающим гемодиализ кыргызстанцам стали бесплатно пересаживать почки. В конце марта сообщалось, что в очереди стоит около 200 человек.