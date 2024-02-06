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Власть

Бесплатная пересадка почек. Садыр Жапаров рассказал об условиях операции

Президент Садыр Жапаров в интервью государственному информационному агентству «Кабар» рассказал, на каких условиях будут проводить операции по пересадке почек и сколько денег потратит на это государство.

По словам главы государства, сегодня в стране гемодиализ получают более 2 тысяч 500 граждан. Из них 50 пациентов нашли донора, прошли полное медицинское обследование и готовятся к пересадке почек.

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«Сегодня государство тратит $14-15 тысяч в год на каждого нашего гражданина, получающего гемодиализ. Если подсчитать общую сумму, то на 2 тысячи 500 человек расходуется около 3 миллиардов сомов. Поэтому лучше государство выделит $7-8 тысяч пациентам, которые найдут донора, и проведет операции на эти средства. Расходов будет намного меньше. Есть люди, которые находятся на гемодиализе по 10-15 лет. Представьте, сколько денег будет сэкономлено. Пациентов, находящихся на гемодиализе, станет меньше», — рассказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что такая операция в других странах стоит от $25 тысяч до $50 тысяч.

«Я знаю это, потому что испытал это на себе. Если вы помните, я рассказывал, что в 2014-2015 годах моему младшему брату Доолоту провели операцию по пересадке почки за границей. Мы тогда потратили $45 тысяч. Расходы на дорогу, послеоперационные реабилитационные процедуры составили $70 тысяч», — рассказал президент.

Садыр Жапаров отметил, что пациент сам находит донора. Это могут быть братья, сестры и другие близкие родственники. Самое главное — генетическое совпадение.

Напомним, 1 февраля в отделении трансплантологии Национального центра охраны материнства и детства выполнили первую бесплатную пересадку почки 22-летней пациентке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286012/
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