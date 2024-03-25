В очереди на бесплатную пересадку почки стоит около 200 кыргызстанцев

В очереди на бесплатную пересадку почки стоит уже около 200 человек. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
По его словам, проведено семь бесплатных операций, еще несколько пациентов в настоящее время проходят подготовительный процесс.
«На днях начнем также пересадку костного мозга, а потом и пересадку печени», — отметил министр.
В начале 2024 года стало известно, что глава государства Садыр Жапаров дал поручение, чтобы получающим гемодиализ кыргызстанцам (а таких в стране более 2,5 тысячи граждан) бесплатно пересаживали почки.
В Минздраве отмечали, что по всем интересующим вопросам относительно пересадки почки на базе Национального центра охраны материнства и детства граждане могут обратиться с понедельника по пятницу с 14.00 по 15.00:
- к заведующей отделением нефрологии Насире Бейшебаевой — 0700627716;
- к заведующему отделением трансплантологии Мирбеку Байзакову — 0550227701.