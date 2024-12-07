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Общество

Спортсменка Айсулуу Тыныбекова вышла замуж

Известная кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова сообщила о замужестве на своей странице в соцсети.

«Когда встречаешь своего человека, слова лишние. Я обрела счастье, покой души и того, кто не ждал ответа, а просто брал и действовал», — написала она.

Спортсменка также отметила, что этот год принес ей еще одну победу: «Это любовь, новая жизнь и семья».

Имя избранника пока не известно.

Ранее, в конце ноября, двукратный призер Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова сообщала, что планирует участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313475/
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