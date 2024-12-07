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Общество

Авто с армянскими и абхазскими номерами на штрафстоянке. Комментарий ГТС

Ситуацию вокруг автомобилей с абхазскими и армянскми госномерами прокомментировали в Таможенной службе Кыргызстана. Пояснения опубликованы на сайте ведомства.

Напомним, с конца ноября машины с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству страны с просьбой решить проблему.

Таможенная служба совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения провела совместные мероприятия по результатам проверок законного ввоза и регистрации автотранспортных средств из государств — членов Евразийского экономического союза и третьих стран.

«В настоящее время в республике существует проблема с большим количеством авто с иностранными номерными знаками, которые приобретены гражданами КР.

В нарушение действующих норм законодательства автомобили с иностранными номерными знаками в большом количестве передвигаются по дорогам страны, что также создает проблемы законопослушным гражданам, купившим такие машины, в виде административных штрафов, постановки на штрафстоянки, судебных разбирательств», — поясняют в ГТС.

У ведомства нет абсолютно точных данных о количестве иностранных авто, постоянно находящихся в Кыргызской Республике. Там добавили, что количество может и перевалить за десятки тысяч. Это легковые автомобили иностранного учета, внедорожники, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением рулевого управления, ввезенные иностранными лицами, гражданами КР и приобретенные за свои денежные средства.

Наибольшее количество автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления оформлено на номерные знаки, прибывшие также из Республики Армения.

Владельцы машин с иностранными номерными знаками третьих государств, не являющихся транспортными средствами стран — участниц союза, должны соблюдать требования таможенного законодательства ЕАЭС и национальное законодательство государств — членов объединения.

«Допускается временный ввоз на таможенную территорию союза физическими лицами стран — участниц ЕАЭС транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом союза, на срок не более года. В ходе проверки идентификационных номеров кузова (VIN) и свидетельств о регистрации авто предварительно установлено, что задержанные машины не проходили таможенную очистку в странах ЕАЭС согласно открытым информационным источникам», — проинформировали на таможне.

До выяснения всех обстоятельств ввоза указанные автотранспортные средства задержаны и водворены на штрафстоянку для дальнейшей проверки законности их нахождения на таможенной территории союза в Кыргызстане.

По результатам проверочных мероприятий материалы и автомобили будут переданы в соответствующие уполномоченные органы для принятия решения в соответствии с законодательством КР.

Мероприятия по проверке законного ввоза автотранспортных средств из государств — членов ЕАЭС и третьих стран будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313453/
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