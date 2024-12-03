12:10
USD 86.80
EUR 91.17
RUB 0.82
Общество

Дело Самата Матцакова. Очной ставки адвоката с заявителем до сих пор не было

Никаких оснований для возбуждения уголовного дела в отношении адвоката Самата Матцакова не было. Об этом на пресс-конференции заявил коллега задержанного Тимур Жанаев.

По его словам, адвокаты подали ходатайство о предоставлении им оригинала заявления пострадавшего.

«Очная ставка заявителя и Самата Матцакова до сих пор не состоялась. Суду предоставили лишь копию заявления. Никаких оснований для возбуждения следственных действий не имелось», — сказал Тимур Жанаев.

Адвокаты не смогли рассказать подробности обвинения из-за подписки о неразглашении.

«Задержание Самата Матцакова — покушение на профессиональную деятельность и подрывает независимость института адвокатуры. Следственный судья Миран Шерматов формально подошел к этому делу и практически свел к нулю гарантии деятельности адвокатов и их права, установленные законом. Во время судебного заседания он отклонил все ходатайства. Согласно УПК, он должен учитывать обоснованность обвинения», — заявил член Совета адвокатов адвокатуры Тимур Султанов.

Напомним, Самат Матцаков защищал интересы акына Аската Жетигена, которого суд признал виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы. Был адвокатом журналистов Temirov Live Актилека Капарова и Акыла Орозбекова, основателя стройкомпании «KG Групп» Имамидина Ташова.

Отметим, адвокат не может быть подвергнут личному обыску или личному досмотру при выполнении им профессиональных обязанностей. По Закону «Об адвокатской деятельности» уголовное дело в отношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью может быть возбуждено, а арест санкционирован только генеральным прокурором либо его заместителем.

Кроме того, проникновение в жилище или рабочее помещение адвоката, используемый им транспорт, производство в них осмотра, обыска, выемки, личный досмотр или личный обыск адвоката, наложение ареста на его имущество, осмотр и выемка его почтово-телеграфной корреспонденции, прослушивание его телефонных и других переговоров, привод, задержание и арест могут производиться не иначе как по постановлению прокурора либо по определению суда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312914/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Самата Матцакова. Адвокатура КР напомнила о недопустимости давления
Адвокаты обратились к президенту с просьбой освободить Самата Матцакова
Дело адвоката. Самата Матцакова заключили под стражу до 30 декабря
Журналисттерди коргогон адвокат Самат Матцаков кармалды
В доме адвоката, защищавшего акына Аската Жетигена, проходит обыск
Изнасилование 13-летней. Верховный суд поставил точку по делу одного обвиняемого
Дело «Кумтора». Адвокат сообщил о нарушениях при задержании Темира Сариева
Дело «Кумтора». Защита обжаловала арест экс-премьера Темира Сариева
Есть серьезные нарушения конституционного принципа равенства всех перед законом
Почему президент не может защищать свою честь особым способом, объясняют юристы
Популярные новости
Сын бывшего президента&nbsp;КР представил свою картину на&nbsp;выставке в&nbsp;Шотландии Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Снос &laquo;сталинок&raquo; и&nbsp;хрущевок в&nbsp;Бишкеке: вы&nbsp;согласны на&nbsp;реновацию? Опрос Снос «сталинок» и хрущевок в Бишкеке: вы согласны на реновацию? Опрос
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
Танцы, розыгрыши, подарки: в&nbsp;Кыргызстане открылся первый &laquo;Доброцен&raquo; Танцы, розыгрыши, подарки: в Кыргызстане открылся первый «Доброцен»
Aviasales.kg представил путеводитель на&nbsp;кыргызском языке &laquo;Келе-кет&raquo; Aviasales.kg представил путеводитель на кыргызском языке «Келе-кет»
3 декабря, вторник
12:01
ЕАЭС поддержал предложение Кыргызстана — регистрацию лекарств упростили ЕАЭС поддержал предложение Кыргызстана — регистрацию ле...
11:51
Вы ради страховых компаний работаете? Депутат раскритиковал Минэкономики
11:47
Курс доллара в Казахстане достиг исторического максимума
11:41
Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
11:23
Дело Самата Матцакова. Очной ставки адвоката с заявителем до сих пор не было