Дело Самата Матцакова. Очной ставки адвоката с заявителем до сих пор не было

Никаких оснований для возбуждения уголовного дела в отношении адвоката Самата Матцакова не было. Об этом на пресс-конференции заявил коллега задержанного Тимур Жанаев.

По его словам, адвокаты подали ходатайство о предоставлении им оригинала заявления пострадавшего.

«Очная ставка заявителя и Самата Матцакова до сих пор не состоялась. Суду предоставили лишь копию заявления. Никаких оснований для возбуждения следственных действий не имелось», — сказал Тимур Жанаев.

Адвокаты не смогли рассказать подробности обвинения из-за подписки о неразглашении.

«Задержание Самата Матцакова — покушение на профессиональную деятельность и подрывает независимость института адвокатуры. Следственный судья Миран Шерматов формально подошел к этому делу и практически свел к нулю гарантии деятельности адвокатов и их права, установленные законом. Во время судебного заседания он отклонил все ходатайства. Согласно УПК, он должен учитывать обоснованность обвинения», — заявил член Совета адвокатов адвокатуры Тимур Султанов.

Напомним, Самат Матцаков защищал интересы акына Аската Жетигена, которого суд признал виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы. Был адвокатом журналистов Temirov Live Актилека Капарова и Акыла Орозбекова, основателя стройкомпании «KG Групп» Имамидина Ташова.

Отметим, адвокат не может быть подвергнут личному обыску или личному досмотру при выполнении им профессиональных обязанностей. По Закону «Об адвокатской деятельности» уголовное дело в отношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью может быть возбуждено, а арест санкционирован только генеральным прокурором либо его заместителем.

Кроме того, проникновение в жилище или рабочее помещение адвоката, используемый им транспорт, производство в них осмотра, обыска, выемки, личный досмотр или личный обыск адвоката, наложение ареста на его имущество, осмотр и выемка его почтово-телеграфной корреспонденции, прослушивание его телефонных и других переговоров, привод, задержание и арест могут производиться не иначе как по постановлению прокурора либо по определению суда.