Создать научный центр для мониторинга состояния Иссык-Куля предлагает ученый

Создать научный центр для мониторинга состояния Иссык-Куля предлагает профессор Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова Салмор Алымкулов. Об этом он рассказал во время Нацинального водного форума.

На мероприятии обсуждаются экологическое состояние озера и необходимость регулярных научных исследований.

Салмор Алымкулов обратил внимание участников на важность постоянного мониторинга экосистемы озера.

По его словам, международная группа ученых, в состав которой он тоже входит, проводит исследование состояния озера за собственные и грантовые средства. Но такие работы должны быть системными.

«Государство должно выделить средства на создание научного центра и приобретение специализированного судна для мониторинга озера. Если этого не сделать, мы рискуем столкнуться с необратимыми изменениями в экосистеме озера», — сказал он.